चीनी कहकर एंजेल चकमा को गोदने वाला नेपाली निकला, त्रिपुरा से उत्तराखंड तक बवाल

चीनी कहकर एंजेल चकमा को गोदने वाला नेपाली निकला, त्रिपुरा से उत्तराखंड तक बवाल

संक्षेप:

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा को चीनी कहने के बाद चाकू से गोदने का प्रकरण तूल पकड़ रहा है। मुख्य आरोपी नेपाल का रहने वाला है और हरिद्वार में पढ़ाई कर रहा था।

Dec 29, 2025 08:17 am ISTGaurav Kala देहरादून
Angel Chakma Killed: त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। त्रिपुरा से लेकर उत्तराखंड तक इस पर भारी बवाल मचा है। उत्तराखंड सरकार ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस तरह की कोई भी घटना प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है। सरकार अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेगी। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और पुलिस को अंदेशा है कि वह नेपाल भाग गया है। नेपाल से मामले में सहयोग मांगा गया है।

त्रिपुरा के उनकोटी जिले के नंदानगर निवासी छात्र एंजेल चकमा की सेलाकुई देहरादून में हत्या के मामले में पांच आरोपितों को अभी तक पकड़ा जा चुका है। इनमें से दो आरोपित नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। एक फरार आरोपित की धर-पकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की एक टीम को उसकी तलाश में नेपाल भेजा गया है।

त्रिपुरा में आक्रोश की लहर

त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत के बाद शोक और आक्रोश की लहर है। रविवार को देहरादून के कई सामाजिक संगठनों और पूर्वोत्तर के छात्रों ने झाझरा स्थित जनजातीय गुरुकुल में मोमबत्तियां जलाकर एंजेल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। श्रद्धांजलि सभा में त्रिपुरा के विधायक शंभू लाल चकमा और मृतक छात्र के माता-पिता अगरतला से ऑनलाइन जुड़े। एंजल के पिता ने पोस्टमार्टम पर सवाल उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की गुहार लगाई।

हत्याकांड पर सीएम धामी सख्त हुए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरार आरोपित की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि फरार आरोपित बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होगा। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले सरकार से रहम की उम्मीद न रखें। ऐसे अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार उत्तराखंड में रह रहे हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने त्रिपुरा के मृतक छात्र के प्रति शोकप्रकट किया है।

एंजेल चकमा हत्याकांड

नेपाल से मांगा सहयोग

त्रिपुरा के छात्र की हत्या के वांछित नेपाली मूल के आरोपी छात्र की गिरफ्तारी को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने नेपाल पुलिस से सहयोग मांगा है। आरोपी छात्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीम गठित की गई है। एक टीम नेपाल भेजी गई है जबकि दूसरी टीम को हरिद्वार भेजा गया है। दोनों टीम आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। फिलहाल अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है।

पहले चाइनीज कहा फिर चाकू घोंपे

विरोध करने पर आरोपियों ने माइकल और उसके भाई एंजल के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान उन्होंने एंजल पर चाकू से पीठ, कमर और पेट में वार कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को एंजल की मौत हो गई। मामले में सेलाकुई पुलिस पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी पुत्र चेतराम अवस्थी निवासी नेपाल घटना के बाद से ही फरार चल रहा है।

हरिद्वार में पढ़ाई कर रहा था आरोपी

नेपाल गई टीम आरोपी की खोजबीन कर रही है। नेपाल पुलिस से भी सहयोग मांगा गया है। बताया कि आरोपी यज्ञराज हरिद्वार में पढ़ाई कर रहा था। इसलिए एक टीम हरिद्वार में भी उसकी तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

