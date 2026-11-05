अमित शाह के दौरे पर देहरादून में बदलेगा ट्रैफिक रूट, कई रास्ते रहेंगे बंद; 1500 का चालान भी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देहरादून आ रहे हैं। उनके दौरे के चलते देहरादून में पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। कई रास्ते बंद रहेंगे। नो पार्किंग जोन पर वाहन खड़े करने पर 1500 का चालान भी किया जाएगा।
6 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह के पुलिस लाइन और परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक रूट बदले रहेंगे। नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर क्रेन से गाड़ी उठाने के साथ 1500 रुपए का चालान किया जाएगा।
जनसभा के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर रोजगार तिराहा से सीजेएम तिराहा और लैंसडाउन चौक तक सभी वाहनों के लिए जीरो जोन रहेगा। सर्वे चौक से लैंसडाउन चौक जाने वाले वाहन रोजगार तिराहा से कनक चौक और आराघर से ईसी रोड के वाहन सीएमआई, एमकेपी व बुद्धा चौक होते हुए सुभाष रोड भेजे जाएंगे। पुलिस लाइन में अलंकरण परेड के दौरान नेगी तिराहा से बन्नू स्कूल चौक तक जीरो जोन रहेगा और ट्रैफिक गुरुनानक और सूरी चौक से संचालित होगा।
जनसभा में हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की व आईएसबीटी से आने वाली बसें यात्रियों को पानी की टंकी व दून क्लब के पास उतारकर बन्नू स्कल में पार्क होंगी, जबकि रायपुर, सहस्त्रधारा और विकासनगर रूट की बसें गुरुद्वारा ग्राउंड रेसकोर्स में खड़ी होंगी।
ड्यूटी पर मोबाइल और क्षेत्र में ड्रोन प्रतिबंधित
बुधवार को पुलिस लाइन में डीजी अभिसूचना अभिनव कुमार, एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन, आईजी नीलेश आनंद भरणे, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिस बल की ब्रीफिंग ली। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को निर्धारित समय से तीन घंटे पहले ड्यूटी पर पहुंचने, ड्यूटी के दौरान फोन का उपयोग न करने, ऊंची इमारतों और होटलों का सत्यापन करने और वीवीआईपी क्षेत्र से ड्रोन संचालन प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए हैं।
शाह के सामने वंदे मातरम का गायन
गृह मंत्री अमित शाह के दून दौरे पर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के विद्यार्थी वंदे मातरम की प्रस्तुति देंगे। इसके लिए संस्कृति विभाग के समन्वय में तैयारी चल रही है। शिक्षक-शिक्षिकाओं के निर्देशन में विद्यार्थी सुर, ताल, लय और उच्चारण का अभ्यास कर रहे हैं। सामूहिक गायन में एकरूपता और तालमेल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संस्कृति विभाग के सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि शिक्षक प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाने में जुटे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह राष्ट्रीय स्तर के मंच पर प्रतिभा दिखाने का गौरवपूर्ण अवसर है।
धनतेरस पर बाजारों की पार्किंग और डायवर्जन
धनतेरस पर पलटन, धामावाला, मच्छी बाजार और पीपलमंडी में केवल पैदल यात्री जा सकेंगे। पलटन बाजार में सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक लोडिंग वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। खरीददार वाहन रेंजर्स ग्राउंड, काबुल हाउस, कनक चौक मल्टीलेवल, एमडीडीए कॉम्प्लेक्स, दरबार साहिब व पुराना बस अड्डा में पार्क कर सकेंगे।दोपहर तीन बजे से नगर निगम, पुलिस कार्यालय, मंगला देवी इंटर कॉलेज, गांधी इंटर कॉलेज व सीएनआई स्कूल में पार्किंग खुलेगी। धर्मपुर बाजार के वाहन रेसकोर्स, प्रेमनगर के दशहरा ग्राउंड व रायपुर के वाहन मालदेवता रोड पर पार्क होगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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