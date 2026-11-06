कांग्रेस ने सड़क नहीं बनाई, चीन का डर था; अमित शाह बोले- आज किसी ‘माई के लाल’ में हिम्मत नहीं
गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में सड़क नहीं बनाई क्योंकि डर था कि चीन अंदर घुस जाएगा। हमने सड़क भी बनाई। आज किसी माइ के लाल में हिम्मत नहीं कि घुस जाए।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में देहरादून पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने धामी सरकार के 10 साल के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन 361 फीसदी बढ़ा, एक लाख करोड़ के उद्योग धरातल पर उतरे और 33 हजार युवाओं को नौकरियां मिलीं। शाह ने सड़क, सीमावर्ती सुरक्षा, पलायन, यूसीसी, धर्मांतरण विरोधी और नकल विरोधी कानून को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। साथ ही हरीश रावत पर निशाना साधते हुए पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया, जिसके लिए उन्हें याद किया जाएगा।
कांग्रेस पर तीखा हमला
अमित शाह ने कहा कि आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको यह तय करना है कि अगले चुनाव में क्या आपको भाजपा की विकास देने वाली सरकार चाहिए या भ्रष्टाचार वाली राहुल बाबा वाली सरकार चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सालों तक मनी ऑर्डर इकोनोमी और पलायन के भरोसे उत्तराखंड को छोड़ा था।
कांग्रेस ने सड़क नहीं बनाई, कहीं चीन अंदर आ जाए
कांग्रेस ने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम न आए... ऐसी नीतियां बनाई थी। हमने पलायन को रोकने का भी यथासंभव प्रयास किया। हमने मनी ऑर्डर इकोनोमी की जगह धन का सृजन वाली इंडस्ट्रियल इकोनॉमी लाने का काम किया है। पर्यटन में 361 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये लोग (कांग्रेस) सड़क नहीं बनाते थे कि चीन अंदर आ जाएगा। हमने सड़क भी बनाई और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा देश बनाया कि किसी माई के लाल में भारत की सीमाओं को छूने की हिम्मत नहीं है। जिसने किया, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने उनके घर में घुसकर उनके सफाए का काम मोदी सरकार ने किया।
अमित शाह ने कहा कि 1508 करोड़ की लागत से कुल 63 कामों का लोकार्पण हुआ है। मैं 2022 से ही बात करता हूं। अब तक जीएसडीपी में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह देश के विकास का मानक है। राज्य विकसित होने के साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का काम किया है।
उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ के उद्योग जमीन पर उतरे
उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ के उद्योग जमीन पर उतर गए हैं और काम करना शुरू कर दिया है। इतने छोटे समय के अंदर इतने छोटे प्रदेश में जहां इतनी कठिनाई होने के बावजूद धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया। उत्तराखंड हमारा ऐसा राज्य है, जिसने सबसे पहले यूसीसी को जमीन पर उतारा। यूसीसीयू कहता हूं। कई लोगों का कोई परिर्तन नहीं आता है। इस देश में किसी को 4 शादी करने की परमिशन होनी चाहिए? तीन तलाक की परमिशन होनी चाहिए? उत्तराखंड में चार शादी कोई नहीं कर सकता, तीन तलाक नहीं दे सकता।
यूसीसी और धर्मांतरण कानून लागू किए
उत्तराखंड की तरह देश के 15 राज्य यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। नकल विरोधी कानून इतना कठोर बनाया है। देश के कानून को ऐसे लोगों को सजा देने में कोई तकलीफ नहीं होती। 33 हजार लोगों को नौकरी देने का काम किया। उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून को जमीन पर उतारने का काम भी भाजपा सरकार ने किया। उत्तराखंड में धर्मांतरण संभव नहीं है।
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