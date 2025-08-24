मैं अमित शाह का OSD हूं, सरकारी नौकरी चाहिए? बदमाश ने सगे भाइयों को लगाया लाखों का चूना

देहरादून में जॉब स्कैम का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बदमाश ने गृह मंत्री अमित शाह का ओएसडी बनकर दो सगे भाइयों से आठ लाख रुपए की ठगी कर ली। उसने उन्हें सरकारी नौकरी का लालच दिया था।

देहरादून में ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ओएसडी बनकर सगे भाइयों से आठ लाख रुपए हड़प लिए। भाइयों को सरकारी नौकरी का लालच दिया गया। जब दोनों नौकरी जॉइन करने पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।

राजपुर थानाध्यक्ष शैंकी चौधरी ने बताया कि सविता निवासी काठबंगला बस्ती राजपुर ने तहरीर दी कि उनका परिवार मजदूरी करता है। उनके दोनों बेटे आकाश और विकास बेरोजगार हैं। छोटे बेटे की मुलाकात अंकित निवासी जयदेव से पार्क, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हुई थी।

अंकित ने उन्हें बताया कि वह गृह मंत्री अमित शाह का ओएसडी है। उसने यह भी कहा कि आठ लाख रुपए देने पर वह दोनों भाइयों की सरकारी नौकरी लगा सकता है।