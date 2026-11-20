योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर अमित शाह ने जाहिर किया दुख, कहा- कभी भरपाई संभव नहीं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां का शुक्रवार को उत्तराखंड में निधन हो गया। 91 वर्षीय सावित्री देवी के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया और कहा कि इस क्षति की भरपाई कभी संभव नहीं होती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। पिछले कुछ समय से बीमार 91 साल की सावित्री देवी ने पौड़ी गढ़वाल के पंचुर यमकेश्वर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। सीएम योगी की मां के निधन पर पक्ष-विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने दुख जाहिर करते हुए दिवंगत आत्मा और शोकाकुल परिवार के लिए प्रार्थना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि मां का जाना वह क्षति है, जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होती।
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी का निधन अत्यंत दुःखद है। मां का जाना जीवन की वह क्षति है, जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होती। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं योगी जी और समस्त शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति शांति शांति।’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी के निधन के बाद उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर जाएंगे। आदित्यनाथ का गोंडा जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, जहां उन्हें राम कथा में शामिल होना था और एक जनसभा को संबोधित करना था। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी पहले लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद अपने परिवार के पास जाने के लिए उत्तराखंड रवाना होंगे। आदित्यनाथ का शुक्रवार शाम को लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा की एक बैठक में शामिल होने और उसे संबोधित करने का भी कार्यक्रम था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मां का निधन जीवन के सबसे असहनीय दुखों में से एक है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
उत्तराखंड के राज्यपाल और सीएम ने जाहिर किया शोक
उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदित्यनाथ की मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे 'अत्यंत दुखद एवं ह्रदयविदारक' समाचार बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, ''मां का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है। उनका जाना परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है।' धामी ने बाबा केदार से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा योगी आदित्यनाथ समेत उनके सभी शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।
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