Dehradun Traffic Divert: आज देहरादून में रूट डायवर्ट, ट्रैफिक प्लान देखकर ही घर से निकलें
Dehradun Traffic Divert: आज गृहमंत्री अमित शाह देहरादून आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर देहरादून में पुलिस अलर्ट पर है। साथ ही शहर में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है।
Dehradun Traffic Divert: गृहमंत्री अमित शाह की परेड ग्राउंड में शुक्रवार को होनी वाली जनसभा, पुलिस लाइन में अलंकरण परेड और धनतेरस पर्व के चलते यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। परेड ग्राउंड के आसपास के जीरो जोन बनाने के साथ ही आसपास पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं।
जनसभा के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर रोजगार तिराहा से सीजेएम तिराहा और लैंसडौन चौक तक जीरो जोन रहेगा। सर्वे चौक से लैंसडौन जाने वाले वाहन कनक चौक तथा आराघर से ईसी रोड के वाहन सीएमआई, एमकेपी व बुद्धा चौक होकर सुभाष रोड भेजे जाएंगे।
पुलिस लाइन परेड के दौरान नेगी तिराहा से बन्नू स्कूल चौक तक जीरो जोन रहेगा और वाहन गुरुनानक व सूरी चौक से चलेंगे। जनसभा की बसें बन्नू स्कूल व रेसकोर्स गुरुद्वारा ग्राउंड में पार्क होंगी। ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर विक्रम व सिटी बसें ओरिएंट चौक, सर्वे चौक, तहसील चौक, रेलवे स्टेशन और बिंदाल कट से ही वापस भेजी जाएंगी।
धनतेरस पर बाजारों की पार्किंग व्यवस्था
पलटन, धामावाला, मच्छी बाजार और पीपलमंडी में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। पलटन बाजार में सुबह 10 से रात नौ बजे तक लोडिंग वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे। खरीदार वाहन काबुल हाउस, एमडीडीए कॉम्प्लेक्स, कनक चौक मल्टीलेवल, दरबार साहिब और पुराने बस अड्डे में पार्क कर सकेंगे।
दोपहर तीन बजे से रेंजर्स ग्राउंड, नगर निगम, पुलिस कार्यालय, मंगला देवी इंटर कॉलेज तथा दोपहिया वाहनों के लिए गांधी इंटर कॉलेज व सीएनआई स्कूल में पार्किंग खुलेगी। धर्मपुर बाजार के वाहन रेसकोर्स, प्रेमनगर के दशहरा ग्राउंड और रायपुर बाजार के वाहन मालदेवता रोड पर पार्क होंगे।
पदयात्रा से परेशान होगी जनता: प्रीतम
कांग्रेस की प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने धनतेरस पर गृह मंत्री अमित शाह की दून में पदयात्रा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में बदलाव से जनता और व्यापारियों को परेशानी होगी।
प्रीतम ने पूछा कि क्या गृह मंत्री के कार्यक्रम से दून के कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा? उन्होंने कहा कि दिल्ली में विपक्षी दलों की रैली पर व्यापारियों की परेशानी का हवाला दे भाजपा ने विरोध किया था। धनतेरस पर पदयात्रा कराकर भाजपा क्या साबित करना चाहती है? उन्होंने कहा कि आमजन व व्यापारियों के हितों से भाजपा को सरोकार नहीं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन