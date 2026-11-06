अमित शाह का देहरादून दौरा आज, शहजाद भट्टी गैंग के 20 संदिग्ध ट्रेस; अलर्ट पर STF
आज अमित शाह का देहरादून दौरा है। गृहमंत्री के दौरे को लेकर एसटीएफ अलर्ट पर है। एसएसपी ने बताया कि युवाओं को प्रभावित कर कट्टरपंथी बनाने की कोशिशों को देखते हुए साइबर पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है।
गृहमंत्री अमित शाह के दौरे और दीपावली के मद्देनजर एसटीएफ ने शहजाद भट्टी गैंग के नेटवर्क पर निगरानी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित कर कट्टरपंथी बनाने की कोशिशों को देखते हुए साइबर पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि किसी भी वीवीआईपी दौरे या दीपावली जैसे बड़े पर्व से पहले सभी सुरक्षा एजेंसियां, आईबी और अन्य विभाग आपसी समन्वय से अलर्ट रहते हैं। मिलने वाले हर इनपुट का फील्ड स्तर पर सत्यापन किया जाता है।
देहरादून में शहजाद भट्टी नेटवर्क का कनेक्शन पहले भी सामने आ चुका है। प्रेमनगर में संदिग्ध आरोपी विक्रांत कश्यप गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उसने क्षेत्र में कुछ कैमरे लगाए थे और सोशल साइटों के जरिए संदिग्धों को जानकारी भेज रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने संदिग्ध ग्रुपों से जुड़े 20 से अधिक लोगों को ट्रेस कर सर्विलांस पर लिया। इनमें से 10 से ज्यादा की काउंसिलिंग भी की।
सिंह के अनुसार, भट्टी नेटवर्क पिछले एक साल से अधिक समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विभिन्न ग्रुपों के जरिए सक्रिय है। यह गिरोह सीमा पार से अलग-अलग आईडी के माध्यम से युवाओं को प्रभावित कर कट्टरपंथी बनाने का प्रयास करता है। ऐसे मामलों में उत्तराखंड में भी दो मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तारियां की जा चुकी है।
साइबर कमांडो कर रहे पेट्रोलिंग
अवांछनीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एसटीएफ ने एक डेडिकेटेड सेल बनाई है। प्रशिक्षित साइबर कमांडो की टीमें लगातार साइबर पेट्रोलिंग कर रही है। शुरुआती स्तर पर इस नेटवर्क के जाल में फंसने वाले युवाओं के परिजनों को भी काउंसिलिंग में शामिल किया जाता है। वहीं, किसी वारदात की आशंका होने पर मुकदमा दर्ज कर जरूरी कार्रवाई की जाती है।
ग्राउंड से पुलिस लाइन तक परशासन ने संभाली कमान
जिला प्रशासन ने भी केंद्रीय गृहमंत्री के दौरे को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। वीवीआईपी दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल समेत तमाम व्यवस्थाओं को सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न जोन-सेक्टर में बांटकर अफसरों की तैनाती की गई है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट, परेड मैदान स्थित अस्थायी हेलीपैड और रिजर्व पुलिस लाइन में भी अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुरुवार को नोडल अफसर सीडीओ अभिनव शाह ने सर्वे चौक स्थिति आईआरडीटी ऑडिटोरियम में जोनल-सेक्टर अफसरों के साथ बैठक की। उन्होने तत्काल अपने ड्यूटी सथलों का निरीक्षण कर वहां के इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
गृहमंत्री शाह के दौरे की तैयारियों में नहीं हो कोई चूक : मुख्यमंत्री
शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार दोपहर और फिर देर रात परेड ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोजन में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
गृह मंत्री शुक्रवार को राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसे लेकर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने परेड ग्राउंड पहुंच तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता व अन्य सुविधाओं की जानकारी ली।
उन्होंने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन समेत अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हों और कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता को संबंधित विभाग समन्वय से काम करें। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश और निकास की समुचित व्यवस्था करने के साथ ही पार्किंग स्थलों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडे, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी आदि उपस्थित थे। उधर, भाजपा के प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और देवभूमि में डेमोग्राफी को संरक्षित रखने को उठाए जा रहे कदम भी उन्हीं से प्रेरित हैं। बंसल ने कहा कि देश की तरह प्रदेश में भी घुसपैठ बड़ा मुद्दा रहा है। जिस तरह उन्होंने देश भर से घुसपैठियों को बाहर निकलने का प्रण लिया हुआ है उसे प्रदेश में भी उत्साह और विश्वास वातावरण बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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