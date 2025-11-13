दिल्ली ब्लास्ट पर जांच के बीच उत्तराखंड में पुलिस का अभियान, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ

संक्षेप: दिल्ली के ऐतिहासिक लालकिला के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में भी हाईअलर्ट है। नैनीताल में पुलिस ने तीन घंटे अभियान चलाया। 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की।

बीते दिनों दिल्ली में हुए धमाके की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस की सख्ती जारी है। संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने तीन घंटे अभियान चलाकर 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। 150 से ज्यादा वाहनों की तलाशी ली गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार, हल्द्वानी कोतवाली, मुखानी, काठगोदाम, वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया गया। 150 से ज्यादा वाहनों की तलाशी ली गई। इस दौरान प्रेशर हॉर्न लगे 25 रोडवेज और निजी वाहनों के चालान भी किए गए। तेज रफ्तार बाइक और कार चलाने को चेतावनी दी गई।

एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया बुधवार शाम को होटल, ढाबों, फड़-फेरी वालों एवं किरायेदारों के सत्यापन भी किए गए। तेज रफ्तार बाइक दौड़ाने वालों के खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की भी तलाशी ली जा रही है।

रामनगर और लालकुआं में फ्लैग मार्च शहर में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधियां होने पर सूचना देने की अपील की। बुधवार को सीओ सुमित पांडे, कोतवाल सुशील कुमार, कालाढूंगी कोतवाल अरुण कुमार आदि फ्लैग मार्च में मौजूद रहे।