Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Amid VVIP row in Ankita Bhandari murder case mother seeks justice breaks down in tears
अंकिता भंडारी हत्याकांड में VVIP पर बवाल के बीच मां ने मांगा न्याय, रो-रोकर बुरा हाल

अंकिता भंडारी हत्याकांड में VVIP पर बवाल के बीच मां ने मांगा न्याय, रो-रोकर बुरा हाल

संक्षेप:

Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी पर बवाल के बीच अंकिता की मां सामने आई हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए फिर न्याय की मांग की है। उन्होंने उर्मिला सनावर के वीडियो पर प्रतिक्रिया भी दी।

Dec 25, 2025 11:48 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Ankita Bhandari Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। हाल ही में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित एक्ट्रेस पत्नी उर्मिला सनावर का एक वीडियो सामने आने के बाद यह मामला दोबारा चर्चा के केंद्र में आ गया है। वीडियो में उर्मिला ने हत्याकांड से जुड़े एक कथित VVIP का नाम सामने लाने का दावा किया है और भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अंकिता की मां सोनी देवी सामने आई हैं। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने भावुक प्रतिक्रिया दी है।

सीबीआई जांच की मांग

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेशभर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग है। इस बीच अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने एक चैनल से बातचीत में कहा है कि अगर उर्मिला सनावर के पास इस मामले से जुड़े कोई भी ठोस सबूत हैं, तो उन्हें बिना देरी अदालत के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और इस जघन्य अपराध में शामिल चाहे कोई भी हो, उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

रोते हुए सोनी देवी ने कहा कि उनकी बेटी पर एक प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में गलत काम करने का दबाव बनाया गया था। जब अंकिता ने किसी भी तरह के अनैतिक कार्य से इनकार कर दिया, तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनकी बेटी का मामला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की हर बेटी की सुरक्षा का सवाल है। यदि दोषियों को सख्त सजा नहीं मिली, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं।

अंकिता की मां को इंसाफ की उम्मीद

सोनी देवी ने न्याय प्रणाली पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत से उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि जिस तरह अंकिता को रिसोर्ट में हो रही संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी थी और उसने उन्हें उजागर करने की बात कही थी, उसी वजह से उसकी जान गई। ऐसे में उर्मिला सनावर के साथ भी किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने उर्मिला की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

वीवीआईपी पर क्या बोलीं अंकिता की मां

अंकिता की मां ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उर्मिला सनावर का बयान सुना है, जिसमें लंबे समय से चर्चाओं में रहे VVIP का नाम सार्वजनिक किया गया है। उनका कहना है कि जिस नाम को लेकर वर्षों से सवाल उठते रहे, आज उसे सामने लाया गया है। सोनी देवी ने उर्मिला से अपील की है कि वे अपने पास मौजूद सभी सबूत अदालत के सामने रखें, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ ऐसी दर्दनाक घटना दोबारा न हो।

