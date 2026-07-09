राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष राजनीति से बचे और…, चिराग पासवान ने सलाह भी दी
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हरिद्वार किसी कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण पर विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि वे राजनीति करने से बचे और सहयोग करे।
हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा हेराफेरी के मामले को आस्था से जुड़ा बेहद गंभीर विषय बताया। कहा कि इसमें दोषी कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि रामभक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही विपक्ष को एक सलाह भी दी। कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति के बजाय जांच में सहयोग करे और यदि किसी के पास कोई साक्ष्य या जानकारी है तो उसे जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए।
केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों लोगों की आस्था और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया है। ऐसे में यदि चढ़ावे में किसी प्रकार की हेराफेरी या भ्रष्टाचार हुआ है तो यह अत्यंत गंभीर मामला है। इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, यदि कोई छोटा या बड़ा अधिकारी अथवा पदाधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी।
भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति
चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" के संकल्प के अनुरूप सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। धर्मस्थलों से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, जो भविष्य के लिए मिसाल बने।
विपक्ष राजनीति से बचे
विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। राहुल गांधी राम मंदिर जाएं या नहीं, यह उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन यदि किसी के पास इस मामले से संबंधित कोई तथ्य, साक्ष्य या जानकारी है तो उसे जांच एजेंसी या एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जांच निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में राजनीति नहीं, बल्कि दोषियों को बेनकाब करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
मालूम हो कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान निजी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। शाम को उनका वीआईपी घाट पर एक निजी कार्यक्रम प्रस्तावित है।
दोषियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई होः प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद एवं राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि मंदिर से करोड़ों रुपये की कथित संगठित चोरी के मामले में आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया जाना चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करायी जानी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे और चंदे की कथित संगठित लूट का मामला है। उन्होंने दावा किया कि पहले मंदिर से धन की चोरी की गयी, फिर उसे बाहर ले जाकर रिश्तेदारों के खातों में जमा कराया गया और बाद में उसे कथित रूप से काले धन से वैध धन में बदला गया।
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