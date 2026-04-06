खाड़ी देशों में युद्ध के बीच बड़ी राहत, 3 महीने का एडवांस राशन अप्रैल में ही मिलेगा
अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों का खाद्यान्न अग्रिम रूप से अप्रैल में ही वितरित किया जाएगा। इसका उद्देश्य संभावित लॉजिस्टिक चुनौतियों से बचाव और जरूरतमंदों को एकमुश्त राहत देना है।
खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत है। राज्य खाद्य आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार) के तहत अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों का खाद्यान्न अग्रिम रूप से अप्रैल में ही वितरित किया जाएगा। इसका उद्देश्य संभावित लॉजिस्टिक चुनौतियों से बचाव और जरूरतमंदों को एकमुश्त राहत देना है।
योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है, यानी अप्रैल में ही 15 किलो अनाज एक साथ दिया जाएगा। अंत्योदय (गुलाबी) और प्राथमिक (सफेद) कार्डधारक अपने नजदीकी राशन डीलर से तीन महीने का खाद्यान्न एकमुश्त ले सकेंगे।
हरिद्वार में 11 लाख से अधिक लाभार्थी
हरिद्वार जिले में इस व्यवस्था का बड़ा असर देखने को मिलेगा। यहां 2,55,148 राशन कार्ड धारकों सहित कुल 11,33,173 लाभार्थियों को तीन माह का राशन अग्रिम रूप से वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल के अनुसार, केंद्र सरकार के शासनादेश के तहत राशन का एकमुश्त उठान कर अप्रैल में ही वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिले की करीब 604 राशन दुकानों के माध्यम से यह व्यवस्था लागू होगी।
एक कार्ड पर प्रतिमाह 13 किलो गेहूं और 21 किलो चावल
जिले में सफेद राशन कार्डों की संख्या 2,18,144 है, जिनमें 9,92,514 यूनिट दर्ज हैं, जबकि गुलाबी (अंत्योदय) कार्ड 37,004 हैं, जिनमें 1,40,659 यूनिट शामिल हैं। इसके अलावा 1,70,878 पीले राशन कार्ड धारकों को भी तीन माह का चावल 11 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा, हालांकि उन्हें गेहूं नहीं मिलता।
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति माह 13.3 किलो गेहूं और 21.7 किलो चावल मुफ्त मिलता है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सफेद कार्ड पर प्रति यूनिट 1.9 किलो गेहूं और 3.1 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से वितरण व्यवस्था बेहतर होगी और मौजूदा परिस्थितियों में आम लोगों को राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।