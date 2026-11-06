अमित शाह के देहरादून दौरे के बीच आइसा के दो नेता हिरासत में, ‘अंकिता भंडारी को न्याय दो’ के नारे
अमित शाह के देहरादून दौरे से पहले श्रीनगर में आइसा के दो नेता हिरासत में लिए गए हैं। वे अंकिता भंडारी के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने देहरादून जा रहे थे।
आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पहुंच रहे हैं। वे पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान उनकी जनसभा भी प्रस्तावित है। शाह के दौरे को देखते हुए पुलिस और एसटीएफ विशेष रूप से सतर्क है। सुरक्षा के बीच आज श्रीनगर गढ़वाल से आइसा के दो नेता हिरासत में लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, वे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर देहरादून में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे।
अमित शाह के शुक्रवार को देहरादून प्रस्तावित दौरे से पहले श्रीनगर पुलिस ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के दो छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रसंघ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि युवराज सिंह और पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष शिवांक नौटियाल को पुलिस ने श्रीनगर चुंगी से हिरासत में लिया।
'अंकिता भंडारी को न्याय दो' के नारे
हिरासत में लिए जाने के दौरान दोनों छात्रों ने अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाने और मामले के दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर नारेबाजी की। श्रीनगर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। दोनों छात्र आइसा छात्र संगठन से जुड़े हैं।
अमित शाह के दौरे को सुरक्षा अलर्ट
अमित शाह के शामिल होने के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। प्रशासन के मुताबिक शाह दोपहर 12 बजे परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रशासन के अनुसार, पूरे कार्यक्रम स्थल को अलग-अलग जोन और सेक्टर में बांटा गया है। व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और अधिकारियों की तैनाती भी इसी के अनुसार की गई है।
ट्रैफिक, पार्किंग के व्यापक इंतेजाम
सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन, पार्किंग, पेयजल, बिजली, साफ-सफाई और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे, परेड ग्राउंड में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड और रिजर्व पुलिस लाइन में अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिला प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री के आवागमन के दौरान कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही, कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों और आम लोगों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव शाह ने बृहस्पतिवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में जोनल अधिकारियों, सेक्टर अधिकारियों और अलग-अलग व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ बैठक की। सीडीओ ने तैयारियों की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने तय ड्यूटी स्थल पर समय से पहुंचें और पूरी जिम्मेदारी तथा आपसी तालमेल के साथ अपना काम करें।
उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने जिम्मेदारी वाले स्थानों का तुरंत निरीक्षण करने और वहां मौजूद व्यवस्थाओं तथा जरूरतों का जायजा लेने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम को सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल तरीके से संपन्न कराना है।
सीएम धामी ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बृहस्पतिवार दोपहर तैयारियों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। धामी ने कहा, ''कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए।'' उन्होंने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया, ताकि आम लोगों को बेवजह परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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