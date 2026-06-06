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हल्द्वानी में AMAZON के गोदाम में भीषण अग्निकांड, दो कर्मचारी जिंदा जलकर मरे

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी में रामपुर रोड पर अमेजन के गोदाम में भीषण अग्निकांड हो गया। अचानक लगी इस आग में दो कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई।

हल्द्वानी में AMAZON के गोदाम में भीषण अग्निकांड, दो कर्मचारी जिंदा जलकर मरे

उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां अमेजन के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना में दो कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दोनों गोदाम में सो रहे थे। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया औऱ बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया।

जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी में रामपुर रोड पर स्थित अमेजन के गोदाम में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में गोदाम के भीतर सो रहे दो कर्मचारियों की झुलसने और धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। हादसे से लाखों के नुकसान का दावा किया गया है।

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भीषण अग्निकांड में जिंदा जले कर्मचारी

कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि देर रात 12:50 बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि रामपुर रोड में शीतल होटल के सामने स्थित अमेजन गोदाम से आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं। सूचना मिलते ही थाना हल्द्वानी पुलिस बल और फायर सर्विस की गाड़ियां तत्काल मौके पर रवाना हुईं। आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस और फायर सर्विस ने प्रयास कर आग को चारों तरफ फैलने से रोका और उसे पूरी तरह बुझाया। आग बुझने के बाद जब टीम सर्च ऑपरेशन के लिए गोदाम के भीतर दाखिल हुई, तो वहां कार्यरत दो युवक गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में अचेत मिले। अत्यधिक धुएं के कारण दम घुटने और झुलसने से दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

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मृतकों की पहचान 35 वर्षीय नरेन्द्र प्रसाद पुत्र सदी राम, निवासी- बागजाला, गौलापार और 25 वर्षीय अमित आर्य पुत्र प्रताप राम निवासी पंचायत घर के पास, रामपुर रोड, हल्द्वानी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोर्चरी में शनिवार 10 बजे दोनों शवों का पोस्टमार्टम होगा। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि अमेजन जैसे बड़े गोदाम में आग किन कारणों से लगी (शॉर्ट सर्किट या कोई अन्य वजह), इसकी गहनता से जांच की जा रही है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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