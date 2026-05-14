Amazon और Flipkart को फर्जी नंबर प्लेट पर नोटिस, बिक्री रोकने के आदेश; पूरा मामला समझिए
आपके अखबार हिन्दुस्तान ने फर्जी नंबर प्लेट से जुड़ा मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। देहरादून में आरटीओ ने मामले में बड़े स्तर पर छापेमारी की। अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किया है। बिक्री रोकने के आदेश हुए हैं।
देहरादून में वाहनों की फर्जी और अवैध नंबर प्लेटों के खिलाफ जारी अभियान के बीच परिवहन विभाग ने अब बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों पर शिकंजा कसा है। आरटीओ (प्रशासन) देहरादून ने अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी कर अपने प्लेटफॉर्म से सभी गैर-मानक, फैंसी और अवैध नंबर प्लेटों की बिक्री तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं।
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाली कस्टमाइज्ड नंबर प्लेटें केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 50 और 51 का सीधा उल्लंघन है। बिना लेजर कोड और फर्जी स्टिकर वाली ये प्लेटें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती पैदा कर रही हैं। इनका उपयोग वाहन की पहचान छिपाने, ई-चालान से बचने और आपराधिक गतिविधियों में किए जाने की आशंका है। आरटीओ ने चेताया कि यदि बिक्री नहीं रोकी गई तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी को इन अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की पहचान कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है।
आरटीओ का शहर भर में अभियान
देहरादून में फर्जी नंबर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग का अभियान तेज हो गया है। बुधवार को विभाग की टीम ने रायपुर रोड स्थित लाडपुर में एक दुकान पर छापेमारी कर 30 से ज्यादा फर्जी नंबर प्लेटें बरामद कीं।
मौके से पांच हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी मिलीं। हालांकि ये नंबर प्लेटें वैध थीं, लेकिन दुकान स्वामी को इन्हें रखने या बनाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। टीम ने सभी प्लेटें जब्त कर जांच शुरू कर दी है। दो दिन पहले विभाग की टीम ने राजपुर रोड स्थित एक कार्यालय में भी फर्जी प्लेटें बरामद की थीं। कार्यालय को सील किया गया।
हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से उठाया था यह मामला
‘हिन्दुस्तान’ अखबार में प्रकाशित ‘रसूख के आगे बेबस सिस्टम’ सीरीज के बाद परिवहन विभाग हरकत में है। आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया कि बुधवार को रायपुर रोड स्थित ‘नाजिम आर्ट्स’ नामक दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान दुकान से विभिन्न प्रकार की पुरानी और नियम विरुद्ध बनी नंबर प्लेटें बरामद हुईं।
बिना अधिकार के रखी थीं एचएसआरपी
अधिकारियों ने बताया कि मौके से बरामद 5 नई एचएसआरपी को सीज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मानकों पर खरा न उतरने वाला ‘सब स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर टेप’ भी जब्त किया गया है। मौके पर दुकान स्वामी मोहम्मद नाजिम और हेल्पर आजम खान थे।
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