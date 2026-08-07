Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Almora News: विजेता छात्र छात्राओं को बांटे गए प्रमाणपत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

Almora News: विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मां अम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में आयोजित किया गया। इस दौरान रंगोली, पोस्टर, स्लोगन और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर समाज को जागरूक किया गया। समापन समारोह में कॉलेज के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने विजेता छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए।

विजेता छात्र छात्राओं को बांटे गए प्रमाणपत्र
विजेता छात्र छात्राओं को बांटे गए प्रमाणपत्र

Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। मां अम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में एक से सात अगस्त तक आयोजित विश्व स्तनपान सप्ताह का शुक्रवार को समापन हो गया। इस दौरान रंगोली, पोस्टर, स्लोगन और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया गया। समापन पर कॉलेज के चेयरमैन डॉ. संदीप सिंह और वाइस चेयरमैन डॉ. प्रीति पाल ने विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया।

ये भी पढ़ें:Sitamarhi News: ‘मां का दूध नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार’
ये भी पढ़ें: विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर 1 से 7 अगस्त, 2026 तक जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्रखंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों का संचालन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में किया जा रहा
ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: मातृ व शिशु स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यशाला
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Almora News Almora Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।