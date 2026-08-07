Almora News: विजेता छात्र छात्राओं को बांटे गए प्रमाणपत्र
Almora News: विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मां अम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में आयोजित किया गया। इस दौरान रंगोली, पोस्टर, स्लोगन और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर समाज को जागरूक किया गया। समापन समारोह में कॉलेज के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने विजेता छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। मां अम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में एक से सात अगस्त तक आयोजित विश्व स्तनपान सप्ताह का शुक्रवार को समापन हो गया। इस दौरान रंगोली, पोस्टर, स्लोगन और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया गया। समापन पर कॉलेज के चेयरमैन डॉ. संदीप सिंह और वाइस चेयरमैन डॉ. प्रीति पाल ने विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया।
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