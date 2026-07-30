Almora News: वन विभाग ने पीड़ितों को 3.68 करोड़ का बांटा मुआवजा

Almora News: अल्मोड़ा। अल्मोड़ा वन प्रभाग ने वन्य जीवों के हमले से प्रभावित हुए पीड़ितों को तीन करोड़ 68 लाख 49 हजार रुपये मुआवजे के रूप में वितरित किए हैं। लंबे समय से लोग मुआवजे का इंतजार कर रहे थे। जिले भर में वन्य जीवों की दहशत से कारण लोग परेशान हैं। आए दिन गुलदार लोगों को पालतू जानवरों को अपना निवाला बना रहा है। साथ ही लोगों पर हमले की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।

मुआवजे का वितरण

वन जीवों के हमले से प्रभावित लोगों को वन विभाग की ओर से मुआवजा दिया जाता है, लेकिन शासन की ओर से धनराशि नहीं आने के कारण मई 2025 के बाद के पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया था। इस कारण पीड़ितों में नाराजगी थी। अब विभाग की ओर से मई 2025 से जनवरी 2026 तक के मामलों का निपटारा कर कुल 36849000 रुपये वितरित किए गए हैं। मोहान क्षेत्र में गुलदार के हमले से हुए दो लोगों की मौत पर परिजनों को दस-दस लाख का मुआवजा दिया गया है। गुलदार, बंदर व सांप के हमले से घायल छह लोगों को 90 हजार रुपये वितरित किए गए। इसके अलावा इस दौरान 1184 पशु स्वामियों के 1250 मवेशियों को भी गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था। इन पशु स्वामियों को भी मुआवजा दे दिया गया है।