Almora News: ताड़ीखेत के गांवों में जंगली सूअर से ग्रामीण परेशान
Almora News: ताड़ीखेत ब्लाक के गांवों में जंगली सुअरों ने फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। आलू, टमाटर और अन्य सब्जियों के खेत तबाह हो गए हैं। प्रभावित काश्तकारों ने प्रशासन से नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारियों ने इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।
Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। ताड़ीखेत ब्लाक के गांवों में जंगली सुअरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सब्जी और अनाज से भरे खेत खोद दिए जाने से क्षेत्र के ग्रामीण परेशान हैं। विकासखंड के सुनियाकोट, बिल्लेख, मल्ला विशुवा, चापड़, टूनाकोट सहित कई गांवों में आलू, टमाटर सहित तमाम सब्जियां और अनाज का उत्पादन होता है। कुरमुलों की खोज में जंगली सुअर खेतों को खोदकर फसल बरबाद कर दे रहे हैं। इस कारण काश्तकार हताश और परेशान हैं। ग्रामीण मदन सिंह मेहरा, राजेंद्र सिंह, सुनील मेहरा आदि ने बताया कि सूअरों के आतंक के चलते खेती किसानी करना मुश्किल हो चुका है।
तमाम सब्जियां तबाह कर दी गई हैं। प्रशासन को मौके का निरीक्षण कर मुआवजे की कार्रवाई करनी चाहिए। वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा ने बताया कि प्रभावित काश्तकारों को सूचना वन विभाग को देनी चाहिए। विभाग समस्या के निराकरण को उचित कदम उठाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।