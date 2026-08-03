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Almora News: ताड़ीखेत के गांवों में जंगली सूअर से ग्रामीण परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: ताड़ीखेत ब्लाक के गांवों में जंगली सुअरों ने फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। आलू, टमाटर और अन्य सब्जियों के खेत तबाह हो गए हैं। प्रभावित काश्तकारों ने प्रशासन से नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारियों ने इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

Almora News: ताड़ीखेत के गांवों में जंगली सूअर से ग्रामीण परेशान

Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। ताड़ीखेत ब्लाक के गांवों में जंगली सुअरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सब्जी और अनाज से भरे खेत खोद दिए जाने से क्षेत्र के ग्रामीण परेशान हैं। विकासखंड के सुनियाकोट, बिल्लेख, मल्ला विशुवा, चापड़, टूनाकोट सहित कई गांवों में आलू, टमाटर सहित तमाम सब्जियां और अनाज का उत्पादन होता है। कुरमुलों की खोज में जंगली सुअर खेतों को खोदकर फसल बरबाद कर दे रहे हैं। इस कारण काश्तकार हताश और परेशान हैं। ग्रामीण मदन सिंह मेहरा, राजेंद्र सिंह, सुनील मेहरा आदि ने बताया कि सूअरों के आतंक के चलते खेती किसानी करना मुश्किल हो चुका है।

तमाम सब्जियां तबाह कर दी गई हैं। प्रशासन को मौके का निरीक्षण कर मुआवजे की कार्रवाई करनी चाहिए। वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा ने बताया कि प्रभावित काश्तकारों को सूचना वन विभाग को देनी चाहिए। विभाग समस्या के निराकरण को उचित कदम उठाएगा।

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