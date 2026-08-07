Almora News: सड़क निर्माण को रानीखेत विधायक को सौंपा ज्ञापन
Almora News: गोविंद रावत, सल्ट। जाड़ी गांव के ग्रामीणों ने रानीखेत विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने झूलापुल से रेंगल तोक तक सड़क कटिंग की मांग की। विधायक ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाएगा और सड़क निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
Almora News: गोविंद रावत, सल्ट। जाड़ी गांव से आए ग्रामीणों ने रानीखेत विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल को ज्ञापन सौंपा। झूलापुल से रेंगल तोक तक सड़क कटिंग कराने की मांग की। विधायक ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाएगा और सड़क निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। यहां प्रधान जाड़ी रमेश चंद्र, महेश नैनवाल, विजय जीना, शिवराज नेगी, रमेश नैनवाल, चंदन रावत आदि थे।
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