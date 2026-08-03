Almora News: ग्राम प्रधानों ने सीडीओ को बताई परेशानियां
Almora News: ग्राम प्रधान संगठन सोमेश्वर के सदस्यों ने प्रशासन से समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने डीएम को ज्ञापन भेजते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन से वंचित लोगों के नाम जोड़ने, लंबित कार्य योजनाओं पर कार्य करने एवं ग्राम प्रधानों के मानदेय में वृद्धि की माँग की।
Almora News: कुवर भाकुनी, सोमेश्वर। ग्राम प्रधान संगठन सोमेश्वर के सदस्यों ने प्रशासन से विभिन्न समस्याओं का निस्तारण की मांग की है। संगठन सदस्यों ने सोमवार को सीडीओ रामजी शरण शर्मा के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजा। प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में चयन से वंचित लोगों के नाम जोड़ने, ग्राम पंचायतों की एक वर्ष पहले की लंबित कार्य योजनाओं पर शीघ्र काम करने, पूर्व में किये गये मनरेगा कार्यों में श्रमिकों एवं सामग्री का भुगतान करने, ग्राम प्रधानों का मानदेय पंद्रह हजार रुपए प्रति माह करने, जीरामजी योजना के तहत होने वाले कार्यों की ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज करने, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को अन्य विभागीय कार्यों में नहीं भेजने की मांग की गई है।
यहां अध्यक्ष उमेश मेहरा, कैलाश बोरा, भुवन दोसाद, कैलाश कुमार, बसंत कैड़ा, त्रिभुवन बोरा, पंकज जोशी, राजू खाती, कमल गिरी आदि थे।
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