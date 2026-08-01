Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Almora News: महासम्मेलन की तैयारियों पर की गई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

Almora News: उत्तराखंड क्रांति दल का अगस्त क्रांति जनशक्ति महासम्मेलन 9 अगस्त को खादी परिसर जैंती में आयोजित होगा। इस संबंध में दल की बैठक हुई और महासम्मेलन का पोस्टर जारी किया गया। सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चंदन सिंह के नेतृत्व में दल गैरसैंण के लिए रवाना हुआ।

महासम्मेलन की तैयारियों पर की गई चर्चा
महासम्मेलन की तैयारियों पर की गई चर्चा

Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। नौ अगस्त को खादी परिसर जैंती (लमगड़ा) में उत्तराखण्ड क्रांति दल का अगस्त क्रांति जनशक्ति महासम्मेलन होना है। इसको लेकर दल की बैठक हुई। महासम्मेलन का पोस्टर जारी किया गया। वहीं, सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चंदन सिंह के नेतृत्व में सैनिक प्रकोष्ठ का दल गैरसैंण के लिए रवाना हुआ। यहां जिलाध्यक्ष दिनेश जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष गणेश, जिला महामंत्री एडवोकेट देवेश जोशी, पान सिंह, राजेन्द्र मेलकानी, सूरज पांगती, दीपा जोशी, किरण मेहरा, चंदन सिंह आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Almora News Almora Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।