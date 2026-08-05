Almora News: एसएसपी से मिला श्रमजीवी पत्रकार यूनियन
Almora News: उत्तराखण्ड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का शिष्टमंडल एसएसपी चन्द्रशेखर आर घोड़के से मिला। उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं और अपेक्षाओं की जानकारी दी, जिसमें दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की मुफ्त सुविधा और नशा तस्करी पर रोक लगाने की मांग शामिल थी।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के शिष्टमंडल ने एसएसपी चन्द्रशेखर आर घोड़के से मुलाकात की। पत्रकारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया। नवीन पार्किंग स्थलों में दोपहिया वाहनों की पार्किंग निशुल्क किए जाने, नशा तस्करी पर रोक लगाने आदि की मांग की। यहां संयोजक दयाकृष्ण काण्डपाल, जिलाध्यक्ष जगजीवन बिष्ट, उपाध्यक्ष गोपेश उप्रेती, महासचिव दयानन्द कठैत, कोषाध्यक्ष दिनेश भट्ट, विधिक सलाहकार संजय अग्रवाल थे।
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