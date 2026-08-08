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Almora News: मल्ली भ्याड़ी में चलाया सदस्यता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: यूकेडी ने मल्ली भ्याड़ी में सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान शिव सिंह रावत ने कहा कि पार्टी राज्य के मूल मुद्दों और जनहित के सवालों पर संघर्षरत है। संचालन हरीश सिंह, गणेश जंतवाल और कुलदीप रावत ने किया। प्रमुख व्यक्तियों में दीपा देवी, दीपक उपाध्याय, और अन्य सदस्य शामिल थे।

Almora News: मल्ली भ्याड़ी में चलाया सदस्यता अभियान

Almora News: गोविंद रावत, सल्ट। यूकेडी ने ब्लॉक के मल्ली भ्याड़ी में सदस्यता अभियान चलाया गया। सैनिक प्रकोष्ठ कुमाऊं प्रभारी शिव सिंह रावत ने कहा कि यूकेडी ने राज्य के मूल मुद्दों और जनहित के सवालों को लेकर लगातार संघर्ष किया है। संचालन हरीश सिंह, गणेश जंतवाल और कुलदीप रावत ने किया। यहां दीपा देवी, ब्लॉक उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय, उमेश काण्डपाल, अर्जुन रावत, उत्तम रावत, रमेश नेगी आदि थे।

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