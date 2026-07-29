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Almora News: सुचेतना संस्था ने बांटे फलदार पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: बरसात के मौसम में पिलखोली में सुचेतना समाज सेवा संस्था ने पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। ग्रामीणों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया गया और विभिन्न फलदार पौधों का वितरण किया गया। महिलाओं को भी पौध लगाने के लिए प्रेरित किया गया।

Almora News: सुचेतना संस्था ने बांटे फलदार पौधे

Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। बरसात के मौसम में क्षेत्र के तमाम स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण कार्यक्रम जारी हैं। पिलखोली में सुचेतना समाज सेवा संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रामीणों को पर्यावरण का महत्व बताया और विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधों का वितरण किया। महिलाओं को अधिक अधिक पौध लगाने के प्रेरित किया। कार्यक्रम में संस्था की दीपाआर्या, निधि, गीता सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

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