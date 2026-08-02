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Almora News: देवदार, नींबू, बांज के पौधों का रोपण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: रेडक्रास सोसायटी द्वारा अल्मोड़ा में रविवार को पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम अंशुल सिंह के निकट देवदार, नींबू, कढ़ीपत्ता और बांज जैसे पौधों का रोपण किया गया। सदस्यों ने पर्यावरण की सुरक्षा और इसे हरा-भरा बनाए रखने का संकल्प लिया।

देवदार, नींबू, बांज के पौधों का रोपण किया
देवदार, नींबू, बांज के पौधों का रोपण किया

Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। रेडक्रास सोसायटी की ओर से रविवार को डीएम अंशुल सिंह आवास के समीप पौधरोपण किया गया। इस दौरान सदस्यों ने देवदार, नींबू, कढिपत्ता, बांज सहित अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। साथ ही प्रकृति को हरा भरा रखने और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। यहां सीडीओ रामजी शरण शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज सनवाल, चेयरमैन आशीष वर्मा, अमित साह मोनू, डॉ जेसी दुर्गापाल, कृष्ण बहादुर, अभिषेक जोशी, पवन साह, अनूप साह, राजेश खोलिया, अमन नगरकोटी, अरविंद जोशी आदि थे।

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