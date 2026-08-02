Almora News: देवदार, नींबू, बांज के पौधों का रोपण किया
Almora News: रेडक्रास सोसायटी द्वारा अल्मोड़ा में रविवार को पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम अंशुल सिंह के निकट देवदार, नींबू, कढ़ीपत्ता और बांज जैसे पौधों का रोपण किया गया। सदस्यों ने पर्यावरण की सुरक्षा और इसे हरा-भरा बनाए रखने का संकल्प लिया।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। रेडक्रास सोसायटी की ओर से रविवार को डीएम अंशुल सिंह आवास के समीप पौधरोपण किया गया। इस दौरान सदस्यों ने देवदार, नींबू, कढिपत्ता, बांज सहित अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। साथ ही प्रकृति को हरा भरा रखने और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। यहां सीडीओ रामजी शरण शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज सनवाल, चेयरमैन आशीष वर्मा, अमित साह मोनू, डॉ जेसी दुर्गापाल, कृष्ण बहादुर, अभिषेक जोशी, पवन साह, अनूप साह, राजेश खोलिया, अमन नगरकोटी, अरविंद जोशी आदि थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।