Almora News: तल्ला मानिला में देवदार और सुरई के पौधे रोपे
Almora News: गोविंद रावत, सल्ट। हरेला महोत्सव के अवसर पर मानिला क्षेत्र में भाजपा के पदाधिकारियों ने वन विभाग के सहयोग से देवदार और सुरई के पौधे रोपे। इस आयोजन में विधायक प्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल हुए।
Almora News: गोविंद रावत, सल्ट। हरेला महोत्सव पर मानिला क्षेत्र में मंगलवार को वन विभाग के सहयोग से भाजपा पदाधिकारियों ने तल्ला मानिला मंदिर के पास देवदार और सुरई के पौधे रोपे। यहां विधायक प्रतिनिधि हरिराम आर्या, मंडल अध्यक्ष भगवती तिवारी, किसान आयोग सदस्य देवी दत्त शर्मा, कुंदन बिष्ट, मनोज बिष्ट, दुर्गा सिंह, प्रमोद सिंह, अर्जुन सिंह, राजेश तिवारी, फॉरेस्टर वीरेंद्र रावत, नितिन, वन बीट अधिकारी भरत सिंह, संजय, उमेश पाण्डेय रहे।
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