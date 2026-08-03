Almora News: पुलिस के अभियान में 84 वाहन चालक नपे
Almora News: अल्मोड़ा में पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान चलाया। बाजार और चौराहों पर वाहनों की चेकिंग के दौरान 84 चालकों के चालान काटे गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और दो वाहन भी सीज किए गए।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। पुलिस का यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। इसके तहत थाना-चौकी पुलिस ने बाजार, चौराहों, प्रवेश मार्गों आदि में वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान बिना हेलमेट, तीन सवारी, ओवर लोडिंग, बिना डीएल, सीट बेल्ट आदि में 84 चालकों के चालान काटे गए। इसके अलावा दो वाहन सीज हुए और न्यूसेंस फैलाने वाले 18 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई।
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