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Almora News: माल रोड में जाम से लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा के माल रोड में वाहनों की भीड़ से लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। बुधवार को केमू स्टेशन से लेकर जिला अस्पताल और शिखर तिराहे तक जाम लगा रहा, जिससे लोगों को कठिनाई हुई। पुलिस जाम को खुलवाने के लिए प्रयासरत रही, लेकिन संकरी सड़क और ठीक से खड़ी न होने वाली गाड़ियों ने समस्या को बढ़ा दिया।

माल रोड में जाम से लोग परेशान
माल रोड में जाम से लोग परेशान

Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। नगर की माल रोड में लगने वाले जाम से पार्किंग भी निजात नहीं दिला पा रही है। बुधवार को केमू स्टेशन से लेकर निकल जिला अस्पताल, टैक्सी स्टैंड और शिखर तिराहे तक दिन भर रुक रुक के जाम लगा। इससे आवाजाही करने वाले लोगों के साथ राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि जगह-जगह पुलिस जाम को खुलवाने में जुटी रही। लेकिन संकरी सड़क और आड़े तिरछे खड़े वाहनों ने बार बार जाम की समस्या पैदा की।

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