Almora News: बाघ का खौफ, स्कूल का बदला समय, लोग आक्रोशित
Almora News: डबरा में बाघ के हमले में एक महिला की मौत के बाद, अभिभावक संघ की बैठक में स्कूल के समय में बदलाव किया गया। बैठक में प्रशासन की लापरवाही पर चिंता जताई गई और वन रक्षकों की तैनाती की मांग की गई। स्कूल अब सुबह 7:45 से 1:10 बजे तक चलेगा।
Almora News: सल्ट। डबरा सौराल के घोड़ीधार में बाघ के हमले में महिला की मौत के बाद बुधवार को राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय में अभिभावक संघ की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से स्कूल के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। महिला की मौत के बाद से क्षेत्र में डर का माहौल है। बैठक में बताया गया कि प्रशासन और वन विभाग ने लिखित समझौते में बच्चों को सुरक्षित स्कूल लाने के लिए वन रक्षकों की व्यवस्था का वादा किया था, लेकिन बुधवार को एक भी वन रक्षक तैनात नहीं मिला। विभाग की इस लापरवाही पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तय किया गया कि किजरीसैंण, सौराल, चोरी, आम, ग्वॉनों, दजीधोड़ा और घोड़ीधार से स्कूल तक के सभी रास्तों और स्कूल परिसर के चारों ओर 50 मीटर की परिधि में तत्काल झाड़ी कटान किया जाए।
साथ ही तय हुआ कि अब विद्यालय सुबह 7:45 से दोपहर 1:10 बजे तक ही संचालित होगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह में वन रक्षकों की तैनाती नहीं हुई, तो वह स्कूल बंद कर मोहान रेंज कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे। इस दौरान मृतका की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। यहां प्रधानाचार्य रघुवीर सिंह बिष्ट, सहायक अध्यापक सुरेश चंद्र आर्य, कैलाश चंद्र, गोमती देवी, कमला देवी, गीता देवी, सुनीता देवी, पद्मा देवी, रेखा देवी, दीपा चंद्र, विमला देवी, उमा देवी आदि मौजूद थे।
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