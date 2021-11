कड़ाके की ठंड बरकरार कंपकंपी छूटी , पांच डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान

संवाददाता, अल्मोड़ा Himanshu Kumar Lall Tue, 30 Nov 2021 05:44 PM

Your browser does not support the audio element.