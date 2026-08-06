Almora News: प्राथमिक उपचार के बाद ही रानीखेत भेजा था पूर्व प्रधान
Almora News: अल्मोड़ा। भतरौजखान पीएचसी से रेफर पूर्व प्रधान की सोमवार रात मौत हो गई थी। परिजनों
Almora News: अल्मोड़ा। भतरौजखान पीएचसी से रेफर पूर्व प्रधान की सोमवार रात मौत हो गई थी। परिजनों ने समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया था। वहीं, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि भतरौजखान पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद भी मरीज को रेफर किया गया था। सोमवार रात भौनली के पूर्व प्रधान 42 वर्षीय गणेश गिरी अचानक दीवार से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए परिजन उन्हें भतरौंजखान पीएचसी पहुंचे, लेकिन परिजनों का कहना था कि अस्पताल में समय पर मरीज का इलाज नहीं किया गया। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले में अपना पक्ष रखा है।
विभाग के मुताबिक, अस्पताल में एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट की तैनाती है। सुबह आठ से दो बजे तक अस्पताल खुला रहता है। इसके बाद इमरजेंसी आने पर खोला जाता है। इसके लिए फार्मासिस्ट का नंबर भी अस्पताल में लिखा हुआ है। सोमवार रात 11 बजे सूचना मिलते ही डॉक्टर व फार्मासिस्ट दोनों अस्पताल में पहुंच गए थे और मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया। ड्रिप व इंजेक्शन लगाने के साथ एक से डेढ़ घंटे मरीज का उपचार किया गया। इसके बाद ही उन्हें रानीखेत रेफर किया गया। रानीखेत में भी उपचार के बाद ही बेस रेफर किया गया।
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