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Almora News: व्यापारियों की दिक्कत जानने निकलेगा व्यापार मंडल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की दीपचंद सभागार में बैठक हुई। जिलाध्यक्ष सुशील

Almora News: व्यापारियों की दिक्कत जानने निकलेगा व्यापार मंडल

Almora News: अल्मोड़ा। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की दीपचंद सभागार में बैठक हुई। जिलाध्यक्ष सुशील साह ने बताया कि जिले की सभी 26 इकाइयों को सशक्त बनाने की रणनीति तैयार की गई। आगामी 30 अगस्त से सभी इकाइयों का भ्रमण कर व्यापारियों की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। व्यापार मंडल भवन में हुई बैठक में स्वतंत्रता दिवस पर सभागार में ध्वजारोहण के साथ पौधरोपण होगा। संगठन ने सामाजिक और जनहित के कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले क्षेत्र के दस वरिष्ठ व्यापारियों एवं समाजसेवियों को सम्मानित करने का भी फैसला किया। जिलाध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों से संगठन की मजबूती और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

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इस दौरान संगठनात्मक ढांचे को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने पर सहमति जताई गई। यहां जिला महामंत्री भैरव गोस्वामी, प्रदेश संगठन मंत्री मनीष जोशी, कार्यकारी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, संयुक्त महामंत्री दिनेश मठपाल, नगर महिला उपाध्यक्ष जया साह, अश्वनी नेगी, दीप जोशी, शहजाद कश्मीरी, पवन साह, ज्योति कपूर, संजीव गुप्ता, राकेश तिवारी, अतुल पांडे, हिमांशु पेटशाली, ललित मिश्रा, आशु गोस्वामी, नरेंद्र कुमार, दिनेश पांडे, यश भट्ट, कमल तिवारी आदि थे।

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