Almora News: नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब
Almora News: अल्मोड़ा के रानीधारा स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आचार्य पंकज जोशी ने महादेव और पार्वती के प्रसंग का जीवंत वर्णन किया। भक्तों ने भाव विभोर होकर भागत का आनंद लिया। महिलाओं ने भजनों का गायन किया और महाभण्डारे का आयोजन 10 अगस्त को निर्धारित किया गया।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। नगर के रानीधारा में स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस कथा व्यास आचार्य पंकज जोशी ने अमर कथा के माध्यम से महादेव एवं पार्वती के प्रसंग का सजीव वर्णन किया। इससे यहां पहुंचे सैकड़ों भक्त भाव विभोर हो गए। आज भागवत में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का सजीव वर्णन होगा। इस दौरान महिलाओं ने भजनों का गायन किया। यजमान पंडित हरीश चन्द्र जोशी ने बताया कि आगामी दस अगस्त को दिन में दो बजे से महाभण्डारे का आयोजन होगा।
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