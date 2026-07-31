Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Almora News: सिद्धि नौला से शिव मंदिर तक निकलेगी कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

Almora News: अल्मोड़ा के रानीधारा स्थित नर्मदेश्वर शिव मंदिर में श्रीमद कथा का आयोजन होगा। 2 अगस्त को सिद्धि नौला से कलश यात्रा निकलेगी। 3 अगस्त को गणेश पूजन और कथा वाचन होगा। हर दिन कथा अपराह्न 2 से शाम 6 बजे तक होगी, जबकि 10 अगस्त को भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

Almora News: सिद्धि नौला से शिव मंदिर तक निकलेगी कलश यात्रा

Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। रानीधारा स्थित नर्मदेश्वर शिव मंदिर में श्रीमद कथा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के मुताबिक दो अगस्त को सिद्धि नौला से मंदिर तक कलश यात्रा निकलेगी। तीन अगस्त को गणेश पूजन, पचांग कर्म के बाद कथा वाचक पंकज जोशी प्रवचन सुनाएंगे। दस अगस्त को व्यास व पुस्तक पूजा के बाद भंडारा लगाया जाएगा। बताया कि कथा वाचन प्रतिदिन अपराह्न दो से शाम छह बजे तक होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Almora News Almora Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।