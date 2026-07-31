Almora News: सिद्धि नौला से शिव मंदिर तक निकलेगी कलश यात्रा
Almora News: अल्मोड़ा के रानीधारा स्थित नर्मदेश्वर शिव मंदिर में श्रीमद कथा का आयोजन होगा। 2 अगस्त को सिद्धि नौला से कलश यात्रा निकलेगी। 3 अगस्त को गणेश पूजन और कथा वाचन होगा। हर दिन कथा अपराह्न 2 से शाम 6 बजे तक होगी, जबकि 10 अगस्त को भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। रानीधारा स्थित नर्मदेश्वर शिव मंदिर में श्रीमद कथा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के मुताबिक दो अगस्त को सिद्धि नौला से मंदिर तक कलश यात्रा निकलेगी। तीन अगस्त को गणेश पूजन, पचांग कर्म के बाद कथा वाचक पंकज जोशी प्रवचन सुनाएंगे। दस अगस्त को व्यास व पुस्तक पूजा के बाद भंडारा लगाया जाएगा। बताया कि कथा वाचन प्रतिदिन अपराह्न दो से शाम छह बजे तक होगा।
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