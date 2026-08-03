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Almora News: शिव व्रत की महिमा को बताया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया में कालीगाड़ मैया मंदिर में महाशिवपुराण ज्ञान कथा यज्ञ चल रहा है। कथा के सातवें दिन, कथा व्यास बाला दत्त जोशी ने शिव व्रत की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि शिव व्रत और शिव पूजन से भक्तों के दुखों का निवारण होता है। महिलाओं ने भी भजन-कीर्तन किया।

शिव व्रत की महिमा को बताया
शिव व्रत की महिमा को बताया

Almora News: गणेश जोशी,चौखुटिया। कालीगाड़ मैया मंदिर में महाशिवपुराण ज्ञान कथा यज्ञ जारी है। कथा के सातवें दिन सोमवार को कथा व्यास बाला दत्त जोशी ने शिव व्रत की महिमा को समझाया। कहा कि शिव व्रत, शिव पूजन से भक्तों के कष्टों, दुखों का निवारण होता है। महिलाओं की ओर से मंदिर में भजन-कीर्तनों का भी गायन किया गया।

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