Almora News: छात्रवृत्ति को 265 ने दिखाया दमखम
Almora News: मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए अल्मोड़ा में 10-11 और 11-12 वर्ष के खिलाड़ियों का चयन बुधवार को हुआ। जिला क्रीड़ा अधिकारी महेशी आर्या के अनुसार, 265 से अधिक खिलाड़ियों ने छात्रवृत्ति के लिए प्रतियोगिता में भाग लिया। चयन प्रक्रिया में कई प्रमुख खिलाड़ी शामिल थे।
Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए बुधवार को 10-11 व 11-12 वर्ष के तक के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया स्टेडियम में संपन्न हुई। जिला क्रीड़ा अधिकारी महेशी आर्या ने बताया कि 265 से भी अधिक खिलाड़ियों ने छात्रवृत्ति के लिए दमखम दिखाया। यहां सोबन सिंह कनवाल, धन सिंह धौनी, नवीन लाल वर्मा, कैलाश मेहरा, करिश्मा नायक, लता शाह, प्रशांत मेहरा, हरीश गोस्वामी आदि रहे।
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