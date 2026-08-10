Almora News: रानीखेत से 17 साल की किशोरी हुई लापता
Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। कोतवाली क्षेत्र से 17 साल की किशोरी 8 अगस्त की रात 12 बजे लापता हो गई है। गनियाद्योली क्षेत्र के व्यक्ति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी तलाश के लिए विशेष टीम बनाई गई है।
Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। कोतवाली क्षेत्र से 17 साल की किशोरी लापता है। कोतवाल भुवन जोशी ने बताया कि गनियाद्योली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया है कि उनकी बेटी आठ अगस्त की रात 12 बजे से लापता है। तमाम जगह ढूंढखोज के बाद भी उसका कुछ सुराग नहीं लग पाया है। उन्होंने अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई है। बताया कि किशोरी की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया है।
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