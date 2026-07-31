Almora News: सूखे हुए तुन का पेड़ हटाने की मांग
Almora News: धर्मगांव के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जर्जर तुन के पेड़ को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेड़ गिरने की आशंका है, जिससे हादसे की संभावना बनी हुई है। ज्ञापन में कई स्थानीय लोग शामिल थे।
Almora News: संजय मठपाल, द्वाराहाट। धर्मगांव के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप सूखे व जर्जर तुन के पेड़ को हटाने की मांग की। कहा कि पेड़ के कभी भी गिरने की आशंका है। इस कारण हादसे की संभावना भी बनी हुई है। यहां राकेश मठपाल, आनंद कुमार मठपाल, सुरेश मठपाल, बृजमोहन मठपाल, प्रकाश चंद्र, हंसा दत्त, दीपचंद्र, मोहनी देवी, हंसी देवी, लक्ष्मी देवी, राधा पाठक, बसंत बल्लभ, महेश पपनै, रमेश वंद्र, दिनेश चंद्र सुरेश चंद्र, मनोज मठपाल रहे।
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