Almora News: ‘बहुद्देशीय शिविर को लगे टैंट, एकाएक स्थगित’
Almora News: रानीखेत के जीआईसी कुनेलाखेत में प्रस्तावित बहुद्देशीय शिविर अचानक निरस्त हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। तैयारियां पूरी थीं, लेकिन प्रशासन ने समय पर जानकारी नहीं दी। शिविर से दूर दराज के लोगों की समस्याएं सुलझाने का अवसर मिलता। व्यापार संघ के अध्यक्ष ने नियमित शिविर या जन समस्याओं के लिए बैठक की मांग की है।
Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। जीआईसी कुनेलाखेत में प्रस्तावित बहुद्देशीय शिविर के अचानक निरस्त होने से लोगों में नाराजगी है। कहना है कि वहां तैयारियां पूरी हो गई थी, टैंट, स्टॉल आदि सज चुके थे। शिविर स्थगित होने से सरकारी धन की बर्बादी हुई है। प्रशासन को समय से सूचना दे देनी चाहिए थी। शिविर स्थगित होने के बाद वहां लगाए गए पंडाल और तैयारियों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें लोगों का कहना है कि तैयारियों में भी अच्छा खासा धन और संसाधन लगा होगा। तीन अगस्त को प्रस्तावित शिविर को अचानक निरस्त कर दिया गया। इसकी जानकारी पहले दे दी जानी चाहिए थी।
शिविर के माध्यम से दूर दराज से आने वाले फरियादों की समस्याएं सुलझती। चिलियानौला नगर पालिका व्यापार संघ अध्यक्ष कमलेश बोरा, मोहन सिंह आदि का कहना है कि या तो शिविर नियमित रूप से लगाए जाएं। अन्यथा जिलाधिकारी सप्ताह में एक दिन रानीखेत तहसील में बैठक जन समस्याओं का निराकरण करें।
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