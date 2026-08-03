Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Almora News: चार घंटे बिजली आपूर्ति रही बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा में सोमवार सुबह 6 बजे धारानौला फीडर की 11 केवीए लाइन में फॉल्ट आ गया। इससे धारानौला, पोखरखाली, एसएसबी कॉलोनी, ढूंगाधारा, बख, चीनाखान, मकैड़ी क्षेत्रों में 4 घंटे बिजली जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊर्जा निगम ने 10 बजे तक समस्या का समाधान कर दिया।

Almora News: चार घंटे बिजली आपूर्ति रही बाधित

Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। धारानौला फीडर से जुड़ी 11 केवीए की लाइन में सोमवार सुबह करीब छह बजे फॉल्ट आ गया। इससे धारानौला, पोखरखाली, एसएसबी कॉलोनी, ढूंगाधारा, बख, चीनाखान, मकैड़ी आदि क्षेत्रों में चार घंटे बिजली गुल रही। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को दिक्कतों से जूझना पड़ा। ऊर्जा निगम ने फॉल्ट ठीक कर करीब दस बजे आपूर्ति सुचारू कर दी थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Almora News Almora Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।