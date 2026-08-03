Almora News: चार घंटे बिजली आपूर्ति रही बाधित
Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा में सोमवार सुबह 6 बजे धारानौला फीडर की 11 केवीए लाइन में फॉल्ट आ गया। इससे धारानौला, पोखरखाली, एसएसबी कॉलोनी, ढूंगाधारा, बख, चीनाखान, मकैड़ी क्षेत्रों में 4 घंटे बिजली जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊर्जा निगम ने 10 बजे तक समस्या का समाधान कर दिया।
Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। धारानौला फीडर से जुड़ी 11 केवीए की लाइन में सोमवार सुबह करीब छह बजे फॉल्ट आ गया। इससे धारानौला, पोखरखाली, एसएसबी कॉलोनी, ढूंगाधारा, बख, चीनाखान, मकैड़ी आदि क्षेत्रों में चार घंटे बिजली गुल रही। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को दिक्कतों से जूझना पड़ा। ऊर्जा निगम ने फॉल्ट ठीक कर करीब दस बजे आपूर्ति सुचारू कर दी थी।
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