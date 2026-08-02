Almora News: नशे में हुड़दंग काटने पर चालक गिरफ्तार
Almora News: अल्मोड़ा में पुलिस ने शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। धारानौला चौकी प्रभारी आनंद बल्लभ कश्मीरा के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विनय नामक चालक को नशे में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसकी कार और दो बाइकों को सीज कर दिया।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। शराब पीकर हुड़दंग काटने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसके तहत धारानौला चौकी प्रभारी आनंद बल्लभ कश्मीरा ने टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कार चालक विनय नशे में हुड़दंग काटता हुआ पकड़ा गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कार को सीज कर दिया। इसके अलावा दो बाइकों को भी सीज किया गया है।
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