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Almora News: शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: दन्या में पुलिस ने शराब के साथ पंकज प्रसाद नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुधवार शाम को चायखान तिराहे के पास चेकिंग अभियान के दौरान, 12 बियर, 20 अग्रेजी शराब के पव्वे और 48 टैट्रापैक देसी शराब बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Almora News: शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

Almora News: दन्या। पुलिस ने शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसओ दिनेश नाथ महंत ने बताया कि बुधवार शाम चायखान तिराहे के पास चेकिंग अभियान चलाया। भनोली रोड पर एक खोखे की तलाशी लेने पर 12 बियर, 20 अग्रेजी शराब के पव्वे, दस अद्धे के साथ 48 टैट्रापैक देसी शराब के बरामद हुए। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पंकज प्रसाद निवासी खुरीगाड दुनाड़ दन्या के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।

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