Almora News: सौहार्द्रपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील
Almora News: आगामी चेहल्लुम के मद्देनजर, अल्मोड़ा में रविवार को पीस कमेटी की बैठक हुई। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने सभी से सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। बैठक में व्यापार मंडल और नागरिकों ने भाईचारे के साथ पर्व मनाने की बात कही, और ताजियों की ऊंचाई भी निर्धारित की गई।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। आगामी चेहल्लुम को देखते हुए रविवार को कोतवाली अल्मोड़ा में पीस कमेटी की बैठक हुई। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने सभी से सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। गोष्ठी में व्यापार मंडल और नगर के नागरिकों की मौजूदगी रही। सभी ने भाईचारे के साथ पर्व मनाने की बात कही। तय किया गया की चेहल्लुम में निकाले जाने वाले ताजियों की ऊंचाई निर्धारित होगी। इससे अधिक ऊंचाई मान्य नहीं होगी।
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