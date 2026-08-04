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Almora News: तल्ला सालम में बैसी का हुआ समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: गणाऊं पट्टी तल्ला सालम के गोरखनाथ बाबा के मंदिर में 22 दिन तक चली बैसी पूजा का समापन हुआ। स्थानीय ग्रामीणों और पलायन कर चुके लोगों ने 15 साल पहले पर्वतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए समिति का गठन किया था, जो आज भी सक्रिय है। इस आयोजन में कई स्थानीय नेता और ग्रामीण शामिल हुए।

तल्ला सालम में बैसी का हुआ समापन
तल्ला सालम में बैसी का हुआ समापन

Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। गणाऊं पट्टी तल्ला सालम के गोरखनाथ बाबा के मंदिर में 22 दिन चलने वाली बैसी का पूजा अर्चना के साथ समापन हुआ। पलायन कर चुके लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने 15 साल पहले पहाड़ और अपनी जड़ो से जुड़ने के मकसद से समिति का गठन किया था। जो परंपरा आज भी जारी है। हरीश भट्ट, सोनू जोशी देव डांगर रहे। राजेंद्र भट्ट, देवकी नंदन जोशी, नवीन भट्ट, रमेश भट्ट, गिरीश जोशी, प्रधान नवीन भट्ट आदि ने सहयोग किया।

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