Almora News: तल्ला सालम में बैसी का हुआ समापन
Almora News: गणाऊं पट्टी तल्ला सालम के गोरखनाथ बाबा के मंदिर में 22 दिन तक चली बैसी पूजा का समापन हुआ। स्थानीय ग्रामीणों और पलायन कर चुके लोगों ने 15 साल पहले पर्वतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए समिति का गठन किया था, जो आज भी सक्रिय है। इस आयोजन में कई स्थानीय नेता और ग्रामीण शामिल हुए।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। गणाऊं पट्टी तल्ला सालम के गोरखनाथ बाबा के मंदिर में 22 दिन चलने वाली बैसी का पूजा अर्चना के साथ समापन हुआ। पलायन कर चुके लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने 15 साल पहले पहाड़ और अपनी जड़ो से जुड़ने के मकसद से समिति का गठन किया था। जो परंपरा आज भी जारी है। हरीश भट्ट, सोनू जोशी देव डांगर रहे। राजेंद्र भट्ट, देवकी नंदन जोशी, नवीन भट्ट, रमेश भट्ट, गिरीश जोशी, प्रधान नवीन भट्ट आदि ने सहयोग किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।