Almora News: चौखुटिया में उप प्रधानों ने ली शपथ
Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया में 95 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित उप प्रधानों ने सोमवार को शपथ ली। समाज कल्याण सहायक अधिकारी अजय जोशी ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उप प्रधानों को गांव की विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।
Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया। ब्लॉक के नवनिर्वाचित 95 ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों ने सोमवार को शपथ ली। समाज कल्याण सहायक अधिकारी अजय जोशी ने उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। गांव की विकास में ग्राम प्रधान के साथ उप प्रधानों से अपनी सहभागिता करने को कहा। यहां ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मनोज उपाध्याय, कुलदीप पपोला, अनुराग रावत आदि रहे।
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