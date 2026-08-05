Almora News: राजेंद्र बने शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ अध्यक्ष
Almora News: अल्मोड़ा में, एसएसजे विवि शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। राजेंद्र सिंह राणा को अध्यक्ष चुना गया जबकि राजेश कुमार पांडेय उपाध्यक्ष, अंशुमान पंत महासचिव, जयबीर सिंह नेगी उपसचिव और हर्ष सिंह नेगी कोषाध्यक्ष बने। नए पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के हितों के लिए काम करने का संकल्प लिया।
Almora News: अल्मोड़ा। शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ एसएसजे विवि की नई कार्यकारिणी का मंगलवार को गठन किया गया। राजेंद्र सिंह राणा को संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा राजेश कुमार पांडेय उपाध्यक्ष, अंशुमान पंत महासचिव, जयबीर सिंह नेगी उपसचिव और हर्ष सिंह नेगी कोषाध्यक्ष चुने गए। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य करने का संकल्प लिया।
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