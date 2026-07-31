Almora News: राजेंद्र अध्यक्ष, बचे सिंह बिष्ट बने सचिव
Almora News: द्रोण पब्लिक स्कूल द्वाराहाट में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम उत्थान समिति की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। राजेंद्र सिंह बिष्ट अध्यक्ष, बचे सिंह बिष्ट सचिव और कैलाश सिंह अधिकारी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। चुनाव प्रधानाचार्य मोहन रावत की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए।
Almora News: संजय मठपाल, द्वाराहाट। द्रोण पब्लिक स्कूल द्वाराहाट के सभागार में शिक्षण व ग्राम उत्थान समिति, ग्राम सलालखोला (पूजाखेत) की बैठक हुई। बैठक में समिति की नई कार्यकारिणी क गठन किया गया। राजेंद्र सिंह बिष्ट अध्यक्ष, बचे सिंह बिष्ट सचिव, कैलाश सिंह अधिकारी उपाध्यक्ष, भारती कैड़ा कोषाध्यक्ष, जीवंती बिष्ट को उपसचिव व पर जोगा राम, चंदन सिंह बिष्ट व दीपा बिष्ट सदस्य बने। प्रधानाचार्य मोहन रावत की देखरेख में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए।
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