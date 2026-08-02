Almora News: मां नंदा देवी मेले के संचालन के लिए समिति बनाई
Almora News: अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले के संचालन के लिए रविवार को बैठक हुई। बैठक में संचालन समिति का गठन किया गया और सुनिश्चित किया गया कि मेले का भव्य आयोजन होगा। सामाजिक संगठनों और व्यापारियों से सहयोग मांगा गया। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। नंदा देवी मेले के संचालन को लेकर रविवार को बैठक हुई। इसमें संचालन समिति का गठन किया गया। तय किया गया कि हर बार की तरह इस बार भी मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। बैठक में नंदा देवी मेले को आकर्षक बनाने के लिए सामाजिक संगठनों, व्यापारियों,जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और आम लोगों से सहयोग मांगा गया। व्यवस्थाओं को लेकर सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था आदि बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। स्थानीय लोक संस्कृति, पारंपरिक हस्तशिल्प और कुमाऊं की सांस्कृतिक धरोहर को मेले में प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा।मेला संचालन समिति में मुख्य मेला संयोजक तारा चंद्र जोशी, मुख्य सांस्कृतिक संयोजक अर्जुन बिष्ट, अध्यक्ष मनोज वर्मा, सचिव मनोज सनवाल, संरक्षक सांसद अजय टम्टा, विधायक मनोज तिवारी, मेयर अजय वर्मा, मुख्य सलाहकार पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा, पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, पूर्व पालिकाध्यक्ष शोभा जोशी, आनंद बगडवाल, हेम जोशी, राजेंद्र तिवारी, जीवन नाथ वर्मा, किशन गुरुरानी, दिनेश गोयल, निर्मल जोशी, जीवन गुप्ता, तारा चंद्र साह, मोहन सिंह कनवाल, दीप लाल साह को नामित किया गया।
इसके अलावा अन्य को भी जिम्मेदारी बांटी गई।
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