Almora News: भिकियासैंण में जयंती पर विचार गोष्ठी हुई
Almora News: बुरांश सपोर्टिंग हैंड फाउंडेशन ने आंखर पुस्तकालय में मुंशी प्रेमचंद जयंती पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। संयोजकों ने प्रेमचंद की लेखनी के माध्यम से सामाजिक परिवेश और मानवीय संवेदनाओं के दर्द को व्यक्त करने की प्रशंसा की। गोष्ठी में कई विद्वान उपस्थित रहे।
Almora News: सीएस सनवाल, भिकियासैंण। बुरांश सपोर्टिंग हैंड फाउंडेशन ने आंखर पुस्तकालय में मुंशी प्रेमचंद जयंती पर विचार गोष्ठी की। कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक परिवेश में घटित, वर्णित मान्यताओं को अपनी लेखनी से मानवीय संवेदनाओं के असल दर्द को बयां किया। यहां संयोजक हेमंत कुमार, सीआरपी हरीश शर्मा, पवन कुमार, नरेन्द्र कुमार, मुजफ्फर अली, हिमांशु कुमार, ताजुल हसन, मुकेश कुमार, कैलाश चंद्र, बीना देवी, सुनीता देवी आदि मौजूद थे।
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