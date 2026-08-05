Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Almora News: संगठन को मजबूत बनाने पर की चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

Almora News: सैनिक भवन बग्वालीपोखर में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और पूर्व सैनिकों के हित में कार्य करने का संकल्प लिया गया। बैठक में अध्यक्ष ललित मोहन, महामंत्री देवेंद्र सिंह बिष्ट सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

संगठन को मजबूत बनाने पर की चर्चा
संगठन को मजबूत बनाने पर की चर्चा

Almora News: संजय मठपाल, द्वाराहाट। सैनिक भवन बग्वालीपोखर में पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं की मासिक बैठक हुई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। यहां अध्यक्ष ललित मोहन नेगी, केंद्रीय महामंत्री सैनिक प्रकोष्ठ देवेंद्र सिंह बिष्ट, कै. सुरेंद्र सिंह, कै. मोहन सिंह, कै. खीम सिंह, विनोद जोशी, उमेश चंद्र, दौलत सिंह, हरि सिंह भंडारी, प्रताप सिंह आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ex-servicemen Almora News Almora Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।