Almora News: संगठन को मजबूत बनाने पर की चर्चा
Almora News: सैनिक भवन बग्वालीपोखर में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और पूर्व सैनिकों के हित में कार्य करने का संकल्प लिया गया। बैठक में अध्यक्ष ललित मोहन, महामंत्री देवेंद्र सिंह बिष्ट सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
Almora News: संजय मठपाल, द्वाराहाट। सैनिक भवन बग्वालीपोखर में पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं की मासिक बैठक हुई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। यहां अध्यक्ष ललित मोहन नेगी, केंद्रीय महामंत्री सैनिक प्रकोष्ठ देवेंद्र सिंह बिष्ट, कै. सुरेंद्र सिंह, कै. मोहन सिंह, कै. खीम सिंह, विनोद जोशी, उमेश चंद्र, दौलत सिंह, हरि सिंह भंडारी, प्रताप सिंह आदि रहे।
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