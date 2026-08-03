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Almora News: बारहवीं की छात्रा संदिग्ध हालात में लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: दन्या थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय छात्रा संदिग्ध हालात में लापता हो गई है। एक बुजुर्ग ने पुलिस में तहरीर दर्ज कराई है कि उनकी पोती रविवार शाम से गायब है। गांव और रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। पुलिस छात्रा की तलाश में जुटी हुई है।

Almora News: बारहवीं की छात्रा संदिग्ध हालात में लापता

Almora News: दन्या। थाना क्षेत्र से 12 वीं की छात्रा संदिग्ध हालात में लापता है। पुलिस के मुताबिक एक गांव निवासी बुजुर्ग ने तहरीर दी है। कहना है कि 16 साल की उनकी पोती रविवार शाम से नहीं मिल रही है। गांव और नाते-रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद भी उसका सुराग नहीं लगा है। बुजुर्ग ने पुलिस से पोती को तलाशने की गुहार लगाई है। इधर, एसओ दिनेश नाथ महंत ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। छात्रा की तलाश में टीम जुटी हुई है।

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